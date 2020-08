Hellas Verona, sì di Benassi. Manca l’accordo con la Fiorentina (Di venerdì 28 agosto 2020) Benassi ha dato il via libera all’Hellas Verona: per il trasferimento del centrocampista Manca l’accordo con la Fiorentina L’Hellas Verona ha raggiunto un’intesa con Marco Benassi in vista della prossima stagione di Serie A. Come riportati dal Corriere di Verona, ora il club gialloblù dovrà trovare anche un accordo economico con la Fiorentina per il trasferimento del centrocampista. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

JuventusTV : Le emozioni di Alice #Berti per l'esordio in prima squadra con le #JuventusWomen contro l'Hellas Verona ??? On dema… - acffiorentina : I? FULL-TIME La ?? Italia è ancora della Fiorentina! Bravi ragazzi ?? #VeronaFiorentina Hellas Verona ?? Fiore… - juventusfc : Tornano le Juventus Women! ?? Domani contro l'Hellas Verona comincia il campionato delle nostre ragazze ?? Loro so… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Crotone, dall'Hellas Verona arriva Luca Marrone a titolo definitivo - BombeDiVlad : UFFICIALE - ???? #HellasVerona, ceduto Luca #Marrone al #Crotone ???? Il comunicato degli scaligeri ???? #LBDV… -