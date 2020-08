Gioele, caos e “duello” continuo. Il papà smentisce la procura: “Non è morto nell’incidente d’auto” (Di venerdì 28 agosto 2020) Nuovo giro, nuova versione e nuovo duello a distanza tra gli inquirenti e i legali della famiglia Mondello. “Il parabrezza della Opel Corsa di Viviana Parisi era già rotto prima dell’incidente avvenuto il 3 agosto nella galleria Turdi sull’autostrada A20 Messina-Palermo”. A dirlo, attraverso il suo legale Pietro Venuti, è Daniele Mondello, il marito della deejay di 43 anni poi trovata morta l’8 agosto nei boschi di Caronia (Messina), mentre il corpicino del figlio Gioele di 4 anni è stato rinvenuto da un volontario solo il 19 agosto a circa 300 metri di distanza. Una tesi che confermerebbe le testimonianze di chi avrebbe visto il bambino, vivo, in braccia alla mamma dopo l’incidente. Il parabrezza rotto e l’ipotesi dellì’incidente fatale Ieri sera era circolata la voce che la lieve crepa ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Gioele, caos e “duello” continuo. Il papà smentisce la procura: “Non è morto nell’incidente d’auto”… - 150Biondi : Al di là di tutto, del caos delle ricerche delle solite beghe amministrative, l'unico modo per salvare Viviana e G… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele caos

L'Eco di Bergamo

“Avremmo potuto dare una mano per la ricerca di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello. Noi siamo specializzati in questo tipo di ambienti, è grande l’amarezza di non aver potuto partecipare alle ...Oggi (domenica 23 agosto) è il giorno “clou” della festa della Madonna dell’Aiuto, Regina e protettrice della cittadina. Alle ore 9, nella chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine dell’Immacolat ...