Casting: Benedetta Parodi cerca concorrenti per «Senti chi mangia» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Siete dei disastri in cucina? Allora questa potrebbe essere la vostra occasione. Leggi su vanityfair

casting_provini : Sei un disastro in cucina? Benedetta Parodi ti aspetta! Si ricercano disastri in cucina per il programma TV su La7… -

Ultime Notizie dalla rete : Casting Benedetta Casting: Benedetta Parodi cerca concorrenti per «Senti chi mangia» Vanity Fair.it Casting: Benedetta Parodi cerca concorrenti per «Senti chi mangia»

Sono aperte le selezioni per «Senti chi mangia», il programma in onda su La7. Il requisito fondamentale? Non saper cucinare Siete dei disastri in cucina? Allora questa potrebbe essere la vostra occasi ...

Sono aperte le selezioni per «Senti chi mangia», il programma in onda su La7. Il requisito fondamentale? Non saper cucinare Siete dei disastri in cucina? Allora questa potrebbe essere la vostra occasi ...