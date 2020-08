Viva tutti i cani, non solo quelli eroi (Di martedì 25 agosto 2020) Mi sono accorto, assolutamente per caso, che domani mercoledì 26 agosto è la giornata internazionale del cane, quindi invito tutti quelli che hanno i cani a festeggiarli. Ma non posso dimenticare che 60 anni fa ci fu una missione russa, detta «Sputnik5», dove inviarono due cani nello spazio. Perciò, due eroi dello spazio e anche la giornata internazionale del cane. Non troveremo mai chi è più portato ad amarci, a perdonarci, a non sgridarci mai, come un cane. Io, che certamente sono un animalista, rispetto a certe persone che ho conosciuto nella vita, dico: per sempre Viva i cani e i gatti. Leggi su iltempo

ItaliaViva : Dopo duecento giorni dalla chiusura degli istituti, a settembre tutti i ragazzi devono tornare in classe. La politi… - soteros1 : RT @ebreieisraele: Ma non doveva essere un week end da bolino rosso in città coi rientri e di sold out in vacanza? Io non ho visto anima vi… - murgillo : Buongiorno a Tutti,viva lammerda, viva #salvinimmerda . Bacioni ?? - eia58 : RT @BaliaLuigi: Ma c’è qualcuno che mi sappia spiegare l’odio viscerale di Marco Travaglio e di tutti i “giornalisti” del Fatto verso Matte… - giorgio_grandi : Distanziamento sociale. #arte viva. Buongiorno a tutti. -

Ultime Notizie dalla rete : Viva tutti Ritorno in classe, Toccafondi (Italia Viva): “Tutti i ragazzi in classe o sarà caos” Orizzonte Scuola Parte la Juve di Pirlo: entusiasmo per il tecnico al debutto

TORINO. Non si è impressionato neanche questa volta. Fedele all’antico slogan, nato quasi per scherzo e poi diventato un marchio di fabbrica dentro e fuori il campo negli ultimi anni di carriera, Andr ...

Germania mette sotto protezione Navalny. Merkel chiede alla Russia di punire i colpevoli

Il dissidente russo Alexei Navalny, ricoverato allo Charitè di Berlino, è posto sotto la protezione dall’Anticrimine federale tedesco BKA. Lo ha confermato il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibe ...

TORINO. Non si è impressionato neanche questa volta. Fedele all’antico slogan, nato quasi per scherzo e poi diventato un marchio di fabbrica dentro e fuori il campo negli ultimi anni di carriera, Andr ...Il dissidente russo Alexei Navalny, ricoverato allo Charitè di Berlino, è posto sotto la protezione dall’Anticrimine federale tedesco BKA. Lo ha confermato il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibe ...