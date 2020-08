A scuola rientrano anche gli studenti con disabilità. Qualcuno ci pensa? (di L. d’Alonzo) (Di martedì 25 agosto 2020) (A cura di Luigi D’Alonzo, presidente Sipes, docente di Pedagogia speciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore) Si parla molto di distanze, banchi con le ruote e possibili contagi. Quasi nessuno si pone il problema che nella scuola italiana sono presenti anche gli allievi con disabilità o con bisogni educativi particolari. Con la prospettiva di dover fronteggiare condizioni contestuali complesse e imprevedibili, come Società italiana di Pedagogia speciale (Sipes) vogliamo farci voce dei principi su cui si basa la prospettiva pedagogica dell’inclusione, per prevenire scelte che potrebbero condurre a pratiche di esclusione o, addirittura, di totale abbandono, anche se non del tutto cosciente, di alcuni alunni e alunne che incontrano difficoltà di apprendimento e ostacoli alla ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : A scuola rientrano anche gli studenti con disabilità. Qualcuno ci pensa? (di L. d’Alonzo) - DiplomaziaTW : RT @HuffPostItalia: A scuola rientrano anche gli studenti con disabilità. Qualcuno ci pensa? (di L. d’Alonzo) - i_retrosi : RT @HuffPostItalia: A scuola rientrano anche gli studenti con disabilità. Qualcuno ci pensa? (di L. d’Alonzo) - marilia1sca : RT @HuffPostItalia: A scuola rientrano anche gli studenti con disabilità. Qualcuno ci pensa? (di L. d’Alonzo) - verd44766903 : RT @HuffPostItalia: A scuola rientrano anche gli studenti con disabilità. Qualcuno ci pensa? (di L. d’Alonzo) -

Ultime Notizie dalla rete : scuola rientrano A scuola rientrano anche gli studenti con disabilità. Qualcuno ci pensa? (di L. d’Alonzo) L'HuffPost A scuola rientrano anche gli studenti con disabilità. Qualcuno ci pensa? (di L. d’Alonzo)

Si parla molto di distanze, banchi con le ruote e possibili contagi. Quasi nessuno si pone il problema che nella scuola italiana sono presenti anche gli allievi con disabilità o con bisogni educativi ...

Rientro in classe, un’altra incognita: “A Piacenza a rischio il pre e post scuola per gli alunni”

“Difficile”, per non dire impossibile. L’assessore comunale Jonathan Papamarenghi non lo nega: “Dal 14 settembre, con le nuove normative anti-contagio e la situazione epidemiologica in costante evoluz ...

Si parla molto di distanze, banchi con le ruote e possibili contagi. Quasi nessuno si pone il problema che nella scuola italiana sono presenti anche gli allievi con disabilità o con bisogni educativi ...“Difficile”, per non dire impossibile. L’assessore comunale Jonathan Papamarenghi non lo nega: “Dal 14 settembre, con le nuove normative anti-contagio e la situazione epidemiologica in costante evoluz ...