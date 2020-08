Ultime Notizie Roma del 24-08-2020 ore 09:10 (Di lunedì 24 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio su 1210 nuovi contagi da sars-cov di in Italia registrati nelle Ultime 24 ore lo riporta il bollettino pubblicato sul sito del Ministero della Salute di incremento porta così a 259345 casi totali dall’inizio dell’epidemia e continua ad aumentare la curva dei contagi dopo che sabato con 1071 nuovi casi era stata superata per la prima volta dalla riapertura Apostolo guida 14 nei contagi giornalieri e a proposito di coronavirus al via oggi allo Spallanzani di Roma la sperimentazione del vaccino italiano Vai a se tutto va bene pronto in primavera Oggi il primo italiano primo volontario si sottopone alla sperimentazione del vaccino Sono molto soddisfatto e orgoglioso di questa ha detto il direttore sanitario a Unomattina ... Leggi su romadailynews

fanpage : 'Non ci sarà un nuovo #lockdown', l'annuncio del Ministro Speranza - fanpage : ?? Aumentano le terapie intensive in Italia - fanpage : ?? C'è un nuovo allarme per un possibile focolaio in discoteca - fanpage : 'Il vaccino sarà pubblico e a disposizione di chi ne ha bisogno'. L'annuncio del governatore Zingaretti - tempostretto : Un nuovo articolo: ('Si Resti Arrinesci. Per fermare l'emigrazione della Sicilia'. All'Horcynus la presentazione de… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: via alla sperimentazione del vaccino a Roma Fanpage.it Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Usa: Trump annuncia plasma guariti come cura Covid

Mondo - Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 24 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 06.30 " Usa: Trump annuncia plasma guariti come cura Covid " E' il plasma ...

Grosso incendio in serata alle porte di Nuoro

Un grosso incendio è divampato in serata a pochi chilometri da Nuoro in località su Berrinau, sulla statale 129 nella vecchia strada Nuoro Macomer. Le fiamme spinte dal maestrale sono arrivate in poco ...

Mondo - Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 24 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 06.30 " Usa: Trump annuncia plasma guariti come cura Covid " E' il plasma ...Un grosso incendio è divampato in serata a pochi chilometri da Nuoro in località su Berrinau, sulla statale 129 nella vecchia strada Nuoro Macomer. Le fiamme spinte dal maestrale sono arrivate in poco ...