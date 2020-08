Corea del Nord, nuovo giallo su Kim Jong-un: 'È in coma, poteri alla sorella' (Di lunedì 24 agosto 2020) Il leader NordCoreano Kim Jong-un sarebbe in coma e la decisione di delegare alcuni dei suoi poteri alla sorella Kim Yo-Jong ne sarebbe la prova : lo riporta il Korea Herald, un quotidiano di Seul, ... Leggi su gazzettadelsud

