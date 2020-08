ETNA-AF-Europe Registry Data on LIXIANA®, edoxaban, Published in a Leading Cardiology Journal Highlights Important Clinical Considerations ... (Di giovedì 20 agosto 2020) #economia-e-finanza MUNICH, Aug. 20, 2020 /PRNewswire/



Daiichi Sankyo Europe GmbH, hereafter, "Daiichi Sankyo", today announced the publication of one-year follow up results from the ongoing ETNA-AF-Europe, edoxaban Treatment in routiNe Clinical prActice for patients with non-valvular Atrial Fibrillation, ... Leggi su cataniaoggi

Ultime Notizie dalla rete : ETNA Europe Arnault, ferie e tennis: «A Taormina il club più bello del mondo» Corriere della Sera Nel cuore dell’Etna con i muoni

Per la precisione: la sommità del cratere nord-est dell’Etna. Le “ossa” sono il suo sistema interno ... il cui costo complessivo si aggira attorno ai 40mila euro. «Quindi con due pannelli fotovoltaici ...

Ingv installa gravimetro atomico sull'Etna: è la prima volta su un vulcano attivo

Con il sensore atomico, installato a 2800 metri sul versante Nord dell'Etna, si potranno misurare con alta precisione le variazioni di gravità indotte dalla risalita del magma É stata completata, all’ ...

Per la precisione: la sommità del cratere nord-est dell’Etna. Le “ossa” sono il suo sistema interno ... il cui costo complessivo si aggira attorno ai 40mila euro. «Quindi con due pannelli fotovoltaici ...Con il sensore atomico, installato a 2800 metri sul versante Nord dell'Etna, si potranno misurare con alta precisione le variazioni di gravità indotte dalla risalita del magma É stata completata, all’ ...