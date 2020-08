Terremoto di magnitudo 3.5 davanti alla costa di Crotone: nessun danno segnalato (Di martedì 18 agosto 2020) Un Terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto davanti alla costa di Crotone. Il sisma è stato registrato alle 17.59 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con una profondità di 5 chilometri. La scossa è stata avvertita anche dalla popolazione, che ha utilizzato i social per pubblicare reazioni e preoccupazioni, oltre che per chiedere informazioni. In ogni caso, il movimento tellurico non ha creato danni a persone o cose. Leggi su tg24.sky

