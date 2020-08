Lipsia, Nagelsmann: «Vogliamo la finale, non possiamo sbagliare» (Di martedì 18 agosto 2020) A pochi minuti dal fischio d’inizio della semifinale contro il Psg, ha parlato l’allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della semifinale di Champions League contro il Psg. «Vogliamo raggiungere la finale e per riuscirci non possiamo sbagliare. Sarà complicato, ma siamo abbastanza orgogliosi per poter raggiungere questo traguardo. Non dobbiamo perdere la nostra identità, scenderemo in campo con entusiasmo. Siamo felici di essere in semifinale, ma ovviamente non Vogliamo perdere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della semifinale di Champions League contro il Psg. «Vogliamo raggiungere la finale e per riuscirci non ...

CHAMPIONS LEAGUE - Lipsia-PSG, formazioni ufficiali: out Icardi, francesi con: Mbappè-Neymar-Di Maria

Queste le formazioni ufficiali del match tra i tedeschi ed i francesi. Icardi parte dalla panchina, Tuchel si affida ad un tridente di tutto rispetto. Al Da Luz va in scena l'inedita sfida tra Lipsia ...

