Beirut aspetta il verdetto per l'omicidio Hariri. La sentenza su Hezbollah spaccherà il Libano (Di martedì 18 agosto 2020) Chiara Clausi Quindici anni fa la morte dell'ex primo ministro. Alta tensione nel Paese Una sentenza storica in un momento difficile per il Libano martoriato. Oggi all'Aja ci sarà il verdetto del tribunale internazionale per l'assassinio dell'ex primo ministro libanese Rafik Hariri. Ma la tensione è palpabile nel Paese dei cedri. Sono soltanto passate due settimane dalla tragedia del porto di Beirut. La società libanese sta cercando di riprendersi da questo disastro, e i casi di coronavirus stanno esplodendo in un Paese già piegato da una forte crisi economica e politica, con grandi manifestazioni contro tutta la classe politica. A causa del dramma dell'esplosione, la sentenza è stata posticipata. Era infatti inizialmente prevista per il 7 ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Beirut aspetta Libano: esplosioni a Beirut. Giovani Movimento dei Focolari in aiuto a persone più colpite. "Non abbiamo più niente. L'amore è l'unica risposta possibile" Servizio Informazione Religiosa Servono 46,7 milioni di dollari per raggiungere 100.000 bambini colpiti dalle esplosioni di Beirut Libano, appello Unicef

UNICEF/Libano: appello per 46,7 milioni di dollari per raggiungere 100.000 bambini colpiti dalle esplosioni di Beirut

