Festa a Porto Rotondo per un gruppo di ragazzi romani: alcuni di loro sono positivi al Covid-19 (Di lunedì 17 agosto 2020) Una Festa agostana in un noto locale della Costa Smeralda che si trasforma in un potenziale incubo per decine di ragazzi romani: due ragazze, giorni dopo, sono risultate positive al test del Covid, e il tam tam ha messo sull’avviso un largo giro di giovani della Capitale che in quei giorni erano in trasferta in Sardegna. E tra loro c’è chi, in attesa dell’esito del tampone, si è già autoisolato in casa. Il possibile cluster, che ha fatto scattare il contact tracing, avrebbe come epicentro Porto Rotondo, una delle località più rinomate del turismo internazionale.E’ qui che decine di ragazzi in particolare di Roma Nord, considerata l’area abitata dalle famiglie più ... Leggi su huffingtonpost

