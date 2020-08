Basket femminile, una 'Vespa Special' per Forlì: ecco Elisa Vespignani (Di lunedì 17 agosto 2020) Elisa Vespignani vestirà la divisa Libertas-Aics Forlì nel prossimo campionato di Serie B femminile. Faentina, playmaker classe 2002, Vespignani torna a vestire la casacca forlivese dopo averla già ... Leggi su forlitoday

È iniziata ufficialmente la terza stagione di A2 della Nico Basket Femminile che si è radunata questa sera – Lunedì 17 Agosto – dopo il lungo stop e le sospensioni dei campionati a causa dell’emergenz ...

A2 Femminile - Chiara Camporeale, energia e talento per Ponzano

In carriera ha già vinto una medaglia di bronzo all’Europeo, conquistato una promozione in serie B, e soprattutto ottenuto un posto nel roster della Reyer Venezia per la serie A1. Grande colpo di merc ...

