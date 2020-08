WTA Lexington – Sorpresa Shelby Rogers: la numero 116 al mondo batte Serena Williams al terzo set! (Di venerdì 14 agosto 2020) Termina ai quarti di finale il percorso di Serena Williams nel primo torneo giocato post lockdown. La tennista americana, sul cemento di Lexington, si arrende alla connazionale Shelby Rogers, numero 116 del ranking mondiale femminile. Serena, testa di serie numero 1 del torneo, ha vinto in scioltezza il primo set con il punteggio di 6-1, perdendo poi il secondo per 4-6. Decisivo il terzo parziale di gioco nel quale l’incontro si è deciso al tie-break terminato con il punteggio di 5-7.L'articolo WTA Lexington – Sorpresa Shelby Rogers: la numero 116 al mondo batte Serena ... Leggi su sportfair

sportface2016 : #WtaLexington 2020: uscita di scena a sorpresa di Serena #Williams, contro Shelby #Rogers - zazoomblog : Wta Lexington 2020 Williams-Rogers rinviata per pioggia: gli aggiornamenti - #Lexington #Williams-Rogers #rinviata - AndySportWomen : Finalmente ha smesso di piovere a #Lexington Tra pochi minuti il 2° 1/4 finale @serenawilliams -… - AndySportWomen : Anche a #Lexington #Kentucky continua a piovere programma sospeso e match rinviati #TSOpen - sportface2016 : #WTA #Lexington 2020: #Williams vs #Rogers momentaneamente rinviata per pioggia, gli aggiornamenti -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Lexington WTA Lexington: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale LiveTennis.it WTA Lexington: Serena si aggiudica il ‘derby’ con Venus

Un’altra maratona per Serena Williams e un’altra vittoria in voltata al Top Seed Open di Lexington in Kentucky. Questa volta però l’affermazione è arrivata contro sua sorella Venus, nel trentunesimo c ...

Roma ha anticipato di una settimana. Un giorno dopo NY (Cocchi). Roma ha deciso. Gioca d’anticipo (Ercole). Serena fatica ma vince il Sister Act n. 31, e pensa a Coco in ...

Dopo una serie di rinvii, incastri e combinazioni degne del Cubo di Rubik, oggi verrà ufficializzato il calendario di Atp e Wta fino alla fine di questo tormentato 2020. La prima novità riguarda gli I ...

Un’altra maratona per Serena Williams e un’altra vittoria in voltata al Top Seed Open di Lexington in Kentucky. Questa volta però l’affermazione è arrivata contro sua sorella Venus, nel trentunesimo c ...Dopo una serie di rinvii, incastri e combinazioni degne del Cubo di Rubik, oggi verrà ufficializzato il calendario di Atp e Wta fino alla fine di questo tormentato 2020. La prima novità riguarda gli I ...