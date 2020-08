Soros: «Meloni estremista e nemica dell’Ue». Lei lo fulmina: «Il vero nemico sei tu che speculi sulle disgrazie» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Per George Soros Giorgia Meloni è più pericololosa di Salvini per le sorti d’Europa. Così parlò lo “squalo” della finanza in una delle “perle” dell’intervista a Repubblica. Lo speculatore si lancia contro i sovranisti. Stavolta mettendo la leader di Fratelli d’Italia nel mirino. George Soros compie oggi 90 anni. E Repubblica gli dedica un peana. Addirittura ha il coraggio di definirlo “filantropo”. Sul fondatore dell’Open society, speculatore e affossatore della lira, i salotti buoni della politica si sdilinquono. L’intervista è indigeribile. Sostiene Soros che più che «Viktor Orbán in Ungheria e Jaroslaw Kaczynski in Polonia», «la mia principale ... Leggi su secoloditalia

RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: Soros: «Meloni estremista e nemica dell’Ue». Lei lo fulmina: «Il vero nemico sei tu che speculi sulle disgrazie» https:… - EnzoSulWeb : RT @IlPrimatoN: Lo speculatore compie 90 anni e mette nel mirino la leader di Fratelli d'Italia - Ivic94757448 : RT @IlPrimatoN: Lo speculatore compie 90 anni e mette nel mirino la leader di Fratelli d'Italia - 2014Monaco : RT @SecolodItalia1: Soros: «Meloni estremista e nemica dell’Ue». Lei lo fulmina: «Il vero nemico sei tu che speculi sulle disgrazie» https:… - SecolodItalia1 : Soros: «Meloni estremista e nemica dell’Ue». Lei lo fulmina: «Il vero nemico sei tu che speculi sulle disgrazie»… -