L’uomo che sognava con le aquile, Terence Hill si riprende il giovedì di Rai 1 (in replica) (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Uomo che sognava con le aquile la miniserie in versione film tv su Rai 1 giovedì 13 agosto in replica Terence Hill si riprende il giovedì sera di Rai 1: giovedì 13 agosto arriva in replica L’uomo che sognava con le aquile miniserie da 10 milioni di spettatori nel 2006, raccolta in un’unica serata. Ideata da Alessandro Jacchia, diretta da Vittorio Sindoni, scritta da Umberto Marino ed Elisabetta Zincone, L’uomo che sognava con le aquile è ispirata alla storia vera di un contadino del Nord Europa, trasformato in un uomo di un piccolo paese calabrese deciso a difendere il suo territorio. Gerace, Caulonia, Gambaria, Reggio Calabria sono le location in ... Leggi su dituttounpop

