Michela Quattrociocche esce allo scoperto | ecco le prime foto con il nuovo amore FOTO

Michela Quattrociocche non vuole più nascondersi, ecco perché ha deciso di uscire allo scoperto e mostrare a tutti il volto del suo nuovo amore. Si tratta dell'albergatore romano Giovanni Naldi, che le ha permesso di ritrovare il sorriso dopo la separazione dal calciatore Aquilani. Si parlava di una possibile storia d'amore tra i due già da qualche tempo, ma si trattava di voci di corridoio, gossip e pettegolezzi non confermati. Adesso sono venute fuori le FOTO, i due si trovano in vacanza a Sant'Agata sui Due Golfi, Massa Lubrense, i paparazzi sono arrivati ...

