Inter-Bayer Leverkusen, Conte: “Grande soddisfazione, ma potevamo chiuderla. Lukaku? Vi dico la mia” (Di lunedì 10 agosto 2020) L'Inter stacca il pass per le semifinali di Europa League.I nerazzurri hanno battuto questa sera il Bayer Leverkusen nel confronto secco della ESPRIT Arena grazie alle reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Qualche occasione di troppo sprecata, ma l'obiettivo è stato portato a termine. Il club di Milano, infatti, ha ottenuto uno storico passaggio del turno, dato che una squadra italiana non raggiungeva tale traguardo da ben cinque anni. Adesso, ad attenderli ci sarà la vincente di Basilea-Shakhtar.Europa League, Inter-Bayer Leverkusen 2-1: Barella e Lukaku, Conte vola in semifinaleIl tecnico Antonio Conte, Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato la ... Leggi su mediagol

