Real Madrid, Calderon ammette: “vedere Bale in panchina è triste, sta perdendo tempo” (Di domenica 9 agosto 2020) “Vedere Bale in questa situazione è molto triste“, con queste parole Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha descritto la situazione di Gareth Bale ai ‘Blancos’. Il giocatore è scivolato lentamente indietro nelle gerarchie di Zidane, non sembra più utile alla causa e quel che è peggio è che non sembra preoccuparsene più di tanto. “Credo sia un peccato vedere un giocatore come lui in panchina. Sta perdendo tempo. – ha spiegato Calderon – Penso che le capacità e il talento di Gareth non siano andate da nessuna parte, credo sia ancora un buon calciatore che può giocare in qualsiasi squadra del mondo. Ecco perché sono ... Leggi su sportfair

ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - OptaPaolo : 1 - Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia con… - Eurosport_IT : 2010: Real Madrid out con il Lione 2020: Juventus out con il Lione Per la prima volta dopo 10 anni, #Cristiano non… - KikkoWui : @ChampionsLeague çakir, il dodicesimo uomo in campo quando giocano Barcellona o Real Madrid..... - ItaSportPress : Pirlo ha già le idee chiare, a centrocampo vuole un big del Real Madrid - -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Sergio Ramos riassume la stagione del Real Madrid: “Sapore agrodolce. Dovevamo vincere tutto” ItaSportPress Juventus, Agnelli ha scelto Andrea Pirlo: è lui l'allenatore per il post Sarri

La Juventus punta tutto su Andrea Pirlo (contratto biennale fino al 30 giugno 2022): a poche ore dal flop in Champions League e dall'esonero di Maurizio Sarri, arriva questa decisione per alcuni versi ...

Gazzetta dello Sport - Sarri e le difficoltà in spogliatoio: il gelo con Chiellini

Il difficile rapporto tra Sarri e i giocatori della Juventus, CR7 compreso: il lusitano non gradiva i tatticismi e le indicazioni del tecnico. Dopo tredici mesi di alti e bassi, Maurizio Sarri non è p ...

La Juventus punta tutto su Andrea Pirlo (contratto biennale fino al 30 giugno 2022): a poche ore dal flop in Champions League e dall'esonero di Maurizio Sarri, arriva questa decisione per alcuni versi ...Il difficile rapporto tra Sarri e i giocatori della Juventus, CR7 compreso: il lusitano non gradiva i tatticismi e le indicazioni del tecnico. Dopo tredici mesi di alti e bassi, Maurizio Sarri non è p ...