Incidente per Valentina Dallari: in ospedale dopo un attacco di panico (Di domenica 9 agosto 2020) Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, è stata protagonista di uno spiacevole episodio. L’influencer dopo un attacco di panico sarebbe svenuta, battendo violentemente la testa. È stata portata in ospedale, dove ha raccontato ai suoi follower l’accaduto. Valentina Dallari in ospedale Ex tronista dal passato difficile, Valentina Dallari ha avuto un brutto Incidente a casa. A raccontarlo è lei stessa in una Storia su Instagram, dove inquadra il suo braccio con la flebo: “Praticamente mi sono svegliata e ho letto una cosa che mi ha emozionato molto. Mi è venuto un attacco di panico e a quanto ... Leggi su thesocialpost

