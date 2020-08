Barcellona, Sergi Roberto: «Napoli? All’intervallo eravamo già tranquilli» (Di domenica 9 agosto 2020) Sergi Roberto ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il Napoli: le parole del centrocampista del Barcellona Sergi Roberto, centrocampista del Barcellona, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il Napoli. «Sapevamo che l’obiettivo era approdare a Lisbona, il risultato dell’andata è stato positivo per noi. All’inizio hanno avuto un paio di occasioni ma dal nostro primo gol la partita è cambiata e all’intervallo eravamo già tranquilli». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

