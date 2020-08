Barbara D’Urso ha il cuore a pezzi: la conduttrice sofferente (Di sabato 8 agosto 2020) Anche Barbara D’Urso esprime il suo forte dispiacere per quello che è accaduto a Beiruit ma gli hater non esitano ad attaccarla. La tragedia del Libano ha sconvolto Barbara D’Urso La tragedia del Libano ha colpito il mondo, in un periodo storico così già martoriato a causa della pandemia del Coronavirus. Le immagini trasmesse dai … L'articolo Barbara D’Urso ha il cuore a pezzi: la conduttrice sofferente proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

brunopistolese : RT @mariamasi14: @FBigliardo @tg2rai @Bulla_Adriano @roccocasalino @Sabina1956 @gjscco @IlConte50919IT @cesarebrogi1 @EnricoVI2 @Giorgio_JD… - PaolaTacconi : RT @mariamasi14: @FBigliardo @tg2rai @Bulla_Adriano @roccocasalino @Sabina1956 @gjscco @IlConte50919IT @cesarebrogi1 @EnricoVI2 @Giorgio_JD… - zazoomblog : Barbara D’Urso non si ferma mai: anche in vacanza non riesce a resistere - #Barbara #D’Urso #ferma #anche… - xladyvalois : @axcasamia Fidati, ha ragione Barbara D’Urso SE LO DESIDERI ACCADE - cit fhkdchcjxjd grazie mille ?? - sonostancaciao : @barbaradurso20 Ne sono sicura ma siccome lei è la famosa Barbara d'urso mi aspettavo più follower ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia