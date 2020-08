Matera, rischio idrogeologico a Montescaglioso: firmato protocollo d'intesa per messa in sicurezza (Di venerdì 7 agosto 2020) POTENZA - 'In una terra bella quanto fragile come la Basilicata, caratterizzata da notevoli criticità dal punto di vista idrogeologico, ogni azione volta a prevenire e ad intervenire sui fenomeni di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Matera, rischio idrogeologico a Montescaglioso: firmato protocollo d’intesa per messa in sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Matera rischio Matera, rischio idrogeologico a Montescaglioso: firmato protocollo d’intesa per messa in sicurezza La Gazzetta del Mezzogiorno Matera, rischio idrogeologico a Montescaglioso: firmato protocollo d’intesa per messa in sicurezza

POTENZA - «In una terra bella quanto fragile come la Basilicata, caratterizzata da notevoli criticità dal punto di vista idrogeologico, ogni azione volta a prevenire e ad intervenire sui fenomeni di d ...

20 migranti positivi a Matera. "Alcuni scappati dal centro d'accoglienza"

Continuano le fughe di disperati. Da Sud a Nord si moltiplicano i migranti infetti da Covid-19 che abbandonano la quarantena senza alcun permesso delle autorità. Scappano dagli hotspot e fanno perdere ...

POTENZA - «In una terra bella quanto fragile come la Basilicata, caratterizzata da notevoli criticità dal punto di vista idrogeologico, ogni azione volta a prevenire e ad intervenire sui fenomeni di d ...Continuano le fughe di disperati. Da Sud a Nord si moltiplicano i migranti infetti da Covid-19 che abbandonano la quarantena senza alcun permesso delle autorità. Scappano dagli hotspot e fanno perdere ...