Le canzoni più ascoltate della settimana 31 luglio – 6 agosto 2020: Karoke e Ciclone in vetta (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono Karaoke e Ciclone le due canzone più accreditate a vincere il titolo di tormentone dell’estate 2020. Lo dicono le classifiche, proposte da earone. In vetta alla classifica airplay Radio (che rappresenta le canzoni con più passaggi sulle radio nazionali) si trova Karaoke, canzone che vede la vincente collaborazione di Boombabasha e Alessandra Amoroso. In vetta alla classifica airplay Video (che rappresenta le canzoni con più passaggi in video) si trova Ciclone di Takagi & Ketra & Elodie (e tanti altri). In entrambi i casi le due canzoni sono stabili in vetta. Da notare come nella classifica video Karaoke si trovi, in discesa, al quinto posto mentre il Ciclone si ... Leggi su nonsolo.tv

