Formula 1: Bottas sigla un nuovo contratto di un anno con Mercedes (Di giovedì 6 agosto 2020) Valtteri Bottas ha firmato un prolungamento di un anno del suo contratto con Mercedes, rimanendo così con il team “fino almeno alla fine della stagione di Formula 1 2021″. Lo ha confermato il pilota finlandese, che ha vinto otto gare mentre era con la squadra, per una quinta stagione con la Mercedes. “Sono molto felice di rimanere con Mercedes nel 2021 e di continuare a vincere così come abbiamo già fatto insieme negli ultimi anni”, ha detto Bottas. “Grazie a tutti i membri del team e alla più ampia famiglia Mercedes per il loro continuo supporto e la loro fiducia in me. Sono molto orgoglioso di rappresentare questa grande squadra e la stella a tre punte nel nostro viaggio ... Leggi su notizieora

