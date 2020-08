Si avvicina all’uscita Samsung Galaxy M51: le possibili specifiche tecniche (Di martedì 4 agosto 2020) Nelle ultime ore, si è tornato a parlare sul web dell'atteso Samsung Galaxy M51, futuro smartphone di fascia media della compagnia sudcoreana. Mentre tutti gli occhi di appassionati e curiosi sono puntati sull'evento in diretta streaming Galaxy Unpacked 2020 - fissato per domani, 5 agosto 2020, alle ore 16:00 italiane -, la rete regala allora nuove indiscrezioni sul device. E lo fa grazie alle ultime certificazioni apparse su FCC - come potete verificare anche voi collegandovi direttamente a questo indirizzo -, che si affiancano e completano quelle già viste nei mesi scorsi sulle pagine di WiFi Alliance e di Bluetooth SIG. La certificazione FCC lascia allora ben sperare su una data di uscita piuttosto vicina, dopo che leak recenti avevano lasciato intendere che potesse slittare al mese di settembre. Stando alla fonte, ... Leggi su optimagazine

