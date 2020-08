Incendi L’Aquila, si addentra nel bosco per aiutare i soccorsi: ustionato volontario non autorizzato (Di martedì 4 agosto 2020) Una persona non autorizzata si e’ addentrata nel bosco per aiutare gli uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento degli Incendi tra Pettino e Cansatessa, vicino L’Aquila, ma e’ rimasta ustionata ed e’ stata soccorsa dai medici degli Alpini. A renderlo noto e’ il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Sono proprio questi gli episodi che ho cercato di scongiurare – ha spiegato il primo cittadino – con l’ordinanza di divieto di accesso ai singoli gruppi che non sono specializzati. Spero che non sia grave”.L'articolo Incendi L’Aquila, si addentra nel bosco per aiutare i soccorsi: ustionato volontario non ... Leggi su meteoweb.eu

