Coronavirus | focolaio nel Mantovano | 97 positivi in azienda agricola

Milano, 4 agosto 2020 - C'è un focolaio con 97 persone positive in un 'azienda agricola nel Mantovano . Ne dà notizia l'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera. "Un accurato e tempestivo lavoro ...

