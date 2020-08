Ultim’ora – Infortunio Insigne: ottime speranze di vederlo in campo a Barcellona (Di domenica 2 agosto 2020) Lorenzo Insigne dovrebbe far parte della spedizione napoletana in Spagna Sono ore di trepidazione in casa Napoli per l’Infortunio occorso a Lorenzo Insigne nella parte … L'articolo Ultim’ora – Infortunio Insigne: ottime speranze di vederlo in campo a Barcellona proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

SkySport : ULTIM'ORA Psg, infortunio di Mbappé alla caviglia destra 'serio' Significativa lesione del compartimento laterale… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: ULTIM’ORA Tv Luna - Infortunio Insigne, c’è moderato ottimismo: possibile recupero in pochi giorni - tuttonapoli : ULTIM’ORA Tv Luna - Infortunio Insigne, c’è moderato ottimismo: possibile recupero in pochi giorni - EDINHOCSM : ULTIM’ORA De paul passa al zindong juahua, ma prima dovrà rientra… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? ULTIM'ORA #Juventus | UFFICIALE: elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra per #Dybala Ecco le s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultim’ora Infortunio Frosinone, ma ora servono i gol degli attaccanti ciociariaoggi.it