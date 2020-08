"Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda": Isoardi, l'appello ad Antonella Clerici (Di domenica 2 agosto 2020) È noto ormai da tempo, l'anno prossimo Elisa Isoardi non condurrà più La prova del cuoco su Rai 1. Al suo posto, il ritorno di Antonella Clerici con un nuovo programma, È sempre mezzogiorno. E, forse un po' a sorpresa, intervistata da Nuovo Tv, la Isoardi spende bellissime parole per la collega. Si parte però da un consiglio: "Per il tuo programma chiama i cuochi che Hanno lavorato con me quest'ultimo anno. Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione". La Isoardi ci tiene parecchio, tanto che aggiunge: "Mi dispiacerebbe proprio tanto se Antonella non lo facesse". ... Leggi su liberoquotidiano

Al Mazza di Ferrara si conclude la stagione di SPAL e Fiorentina che si affrontano nell’ultima giornata di Serie A, al decimo del primo tempo il punteggio è fermo sullo 0-0. Clima estivo con temperatu ...

Una "assicurazione sulla legalità" l'accordo-quadro tra Ministero della Giustizia e ANAC

Il 28 luglio è stato sottoscritto un accordo-quadro tra il Ministero della Giustizia e l'ANAC che ha alla base tre punti fondamentali: scambio di informazioni e buone pratiche; definizione degli "indi ...

