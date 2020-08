Inter, nuova rivoluzione: dal sogno Messi a Kanté e Dzeko, la lista di Ausilio e Marotta (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo la sfida con l'Atalanta che decreterà i posti in classifica alle spalle della Juventus, Antonio Conte si concentrerà sull'Europa League, conscio del fatto che poi in casa Inter sarà rivoluzione in ottica mercato. Questo, almeno, quanto afferma con sicurezza La Gazzetta dello Sport tra le pagine della sua edizione odierna. La rosea parla di un nuovo ed ulteriore ribaltone della rosa nerazzurra nella imminente sessione estiva di mercato, già iniziata con il prestigioso innesto di Achraf... Leggi su 90min

Inter : ??? | #INTERPODCAST 'Movimenti eleganti, controllo di palla impeccabile. Un campione ma al tempo stesso un uomo con… - _enz29 : RT @homer_mario: Io faccio veramente fatica a starvi dietro quando dite robe del tipo 'ma sono pazzi a vendere skriniar devono vendere gagl… - homer_mario : Io faccio veramente fatica a starvi dietro quando dite robe del tipo 'ma sono pazzi a vendere skriniar devono vende… - internewsit : Atalanta-Inter, squadra di Conte in campo con la nuova maglia away - - _enz29 : RT @fcin1908it: Eriksen al centro della nuova Inter: avanti con il 3-4-1-2, sarà rivoluzione a centrocampo - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nuova Inter, nuova passione 'made in Italy' per Lukaku: 'Mertens, avevi ragione!' FOTO Calciomercato.com Incidente stradale sulla Palermo Sciacca, auto ribaltata intervento dei vigili del fuoco

12:30Carabiniere interviene per sedare una rissa e viene pestato, è in gravi condizioni 12:30Incidente stradale sulla Palermo Sciacca, auto ribaltata intervento dei vigili del fuoco 12:10Aveva una pis ...

Carabiniere interviene per sedare una rissa e viene pestato, è in gravi condizioni

12:30Carabiniere interviene per sedare una rissa e viene pestato, è in gravi condizioni 12:30Incidente stradale sulla Palermo Sciacca, auto ribaltata intervento dei vigili del fuoco 12:10Aveva una pis ...

12:30Carabiniere interviene per sedare una rissa e viene pestato, è in gravi condizioni 12:30Incidente stradale sulla Palermo Sciacca, auto ribaltata intervento dei vigili del fuoco 12:10Aveva una pis ...12:30Carabiniere interviene per sedare una rissa e viene pestato, è in gravi condizioni 12:30Incidente stradale sulla Palermo Sciacca, auto ribaltata intervento dei vigili del fuoco 12:10Aveva una pis ...