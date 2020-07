ENEA, nasce SENSIBILE, un nuovo tipo di sensori biodegradabili per monitoraggio edifici (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Sviluppare un sistema di sensori autonomi e biodegradabili per il monitoraggio dei parametri ambientali all’interno di abitazioni, scuole e uffici. È quanto si propone il progetto SENSIBILE (sensori autonomI e biodegradabili per il monitoraggio ambientaLe negli edifici) che l’ENEA sta conducendo nell’ambito del suo programma Proof of Concept, in partnership con l’azienda PROMETE. “L’obiettivo è quello di promuovere un ambiente di vita salubre, sicuro e confortevole per le persone, attraverso l’utilizzo di dispositivi intelligenti, biodegradabili, efficienti ed ecosostenibili, i quali permettano la misura e l’analisi dei parametri ... Leggi su quifinanza

