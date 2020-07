Calcio:Napoli;Osimhen,nuovo capitolo eccitante,darò massimo (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 31 LUG - "Il prossimo capitolo sarà il Napoli. E' molto eccitante e non vedo l'ora di scendere in campo con la squadra, voglio ringraziare i fan per le ultime settimane e darò ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI UFFICIALE L'ACQUISTO DI OSIMHEN DE LAURENTIIS: 'BENVENUTO VICTOR' #SkyCalciomercato #SkySport… - Gazzetta_it : Ora è ufficiale: il nigeriano #Osimhen è un giocatore del #Napoli - CorSport : #DeLaurentiis: “#Osimhen avrà la 9. #Koulibaly? Basta che mi chiama” ?? - RaiSport : #DeLaurentiis: '#Osimhen? Sacrificio da oltre 100 milioni' ?? - Afilippo1964 : RT @Aba_Tweet: Ha perso la madre a 6 anni, venduto bottigliette d’acqua ai semafori in Nigeria, contato le monete sul tavolo, rovistato nei… -