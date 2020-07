Ultime Notizie Roma del 30-07-2020 ore 12:10 (Di giovedì 30 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio dopo il via libera di ieri alle elezioni dei presidenti delle 14 commissioni permanenti della camera andate tutte ai candidati concordati dalla maggioranza questo jeans Senato si vota sulla richiesta di processo per Matteo Salvini l’ex Ministro dell’Interno sul caso Open Arms Salvini torna rivendicare di aver agito per il bene del paese e compagnia del premier Conte stasera nuovo incontro della lamorgese con la maggioranza sul provvedimento che supera i decreti sicurezza firmati dal leader della Lega mentre a Lampedusa proseguono gli sbarchi immigrati ieri sera dal Consiglio dei Ministri è arrivata anche la proroga lo stato di emergenza per il coronavirus fino al 15 ottobre salgono i contagi in Italia 289 in ungiorno 6 i decessi ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: a Treviso maxi focolaio in centro accoglienza Fanpage.it A.Mittal: continuiamo a investire su ex Ilva

L'azienda, nella nota sui risultati trimestrali, ripercorre gli ultimi passaggi dell'operazione italiana, con il nuovo accordo con il governo firmato il 4 marzo, che prevede l'ingresso nel capitale di ...

Ventimiglia: domani chiude il Campo Roya, il Vescovo Antonio Suetta "Decisione che faccio fatica a capire

Il passaggio è lievemente aumentato negli ultimi giorno, con una media tra le 40 e le 70 che arrivano quotidianamente. Il fenomeno non si è certo concluso”. Lo ha dichiarato Maurizio Marmo, presidente ...

