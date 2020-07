Terra di Fuochi, vasto incendio in area Interporto nel Casertano (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un grosso incendio a Marcianise (Caserta) nelle vicinanze di numerose aziende dell’area dell’Interporto e del Centro commerciale Campania. Sul posto, impegnati da oltre due ore, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che, a causa della vastità dell’incendio che ha interessato la fitta vegetazione e i rifiuti sversati per un’estensione di circa 25 ettari, sono intervenuti con tre squadre provenienti dalla sede Centrale e dal distaccamento di Marcianise, a cui si è aggiunto un elicottero e la squadra specializzata negli incendi rifiuti (TDF di Marcianise) con vari moduli boschivi. L’azione dei Vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ai vicini capannoni industriali. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

