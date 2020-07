In Campania altri 16 positivi in 24 ore. Risalgono i contagi in Italia (386) (Di giovedì 30 luglio 2020) La Regione Campania ha ufficializzato il bollettino quotidiano dei contagi da Covid. Oggi i nuovi casi sono 16, su 2076 tamponi. I casi continuano dunque a crescere, anche se leggermente meno di ieri, quando erano stati 19. Per quanto riguarda la situazione Italiana, i casi di Covid aumentano nettamente. Ieri i nuovi contagi erano stati 289 (martedì 212). Nelle ultime 24 ore sono balzati a 386. A pesare, soprattutto, sul totale, l’aumento dei contagi in Lombardia, passata da 46 a 88 casi, il cluster di migranti positivi nel Trevigiano, che ha fatto schizzare il Veneto dai 42 casi di ieri a 112. In rialzo anche la Sicilia (da 18 a 39 casi). Le regioni che restano prive di contagi sono cinque: Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Sul ... Leggi su ilnapolista

