Meteo Roma: previsioni per giovedì 30 luglio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Meteo Roma: previsioni per giovedì 30 luglio Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni Meteo rimarranno invariate con tempo asciutto. Temperature comprese tra +22°C e +38°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 30 luglio Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni Meteo non subiranno variazioni. Meteo Italia: previsioni per giovedì 30 luglio Al Nord: Al mattino nubi sparse al Nord-Ovest con isolate piogge a ridosso delle Alpi, sole ... Leggi su romadailynews

CinqueNews : Meteo Roma, ecco il caldo africano: temperature intorno a 40 gradi. Quanto durerà - quartomiglio : EMERGENZA ONDATA DI CALDO, tutti i DETTAGLI per il LAZIO - affariroma : #Meteo Roma 30 luglio: caldo asfissiante, raggiunta quota 38 gradi all'ombra - - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - Anticiclone africano alla massima potenza, gran SOLE e CLIMA insopportabile almeno fino al prossimo… - quartomiglio : Bollettino Meteo OGGI 29 Luglio 2020 e DOMANI 30 Luglio 2020 -