Il bimbo di 3 anni messo "in vendita" dal padre ad Ostia è sotto choc (Di martedì 28 luglio 2020) è provato da quello che ha subito il bambino di 3 anni tratto in salvo dalla Guardia di Finanza dopo che il padre, un uomo di 25 anni di origini romene, è stato arrestato per averlo offerto a delle persone ad Ostia in cambio di denaro. A raccontare la storia è Il Messaggero. “Vuoi fare sesso con lui?”, avrebbe chiesto a un uomo, che ha chiamato subito la GdF. Il bambino si trova in ospedale Grassi: “Sicuramente ha vissuto dei brutti momenti”, hanno detto i medici al quotidiano. “Non parla. I medici stanno provando a capire se è una conseguenza degli orrori subiti, perché nonostante la tenera età non emette un gemito né prova a farsi capire. Piange, spaventato, e si ... Leggi su huffingtonpost

