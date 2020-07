Fonseca: “I ragazzi sono stanchi ma motivati. Torino? Sarà una gara difficile” (Di martedì 28 luglio 2020) Il tecnico della Roma, Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco le sue parole: “I ragazzi sono motivati, sono un po’ stanchi, è vero, ma per noi è una partita importante e mentalmente ci arriveremo molto bene: quando si vince si lavora nel miglior modo. Sarà una partita difficile, contro una squadra sempre forte in casa. Per loro non ci saranno pressioni e anche per questo non sarà semplice, loro sono molto forti difensivamente, ma noi siamo molto motivati e vogliamo vincere”. L'articolo Fonseca: “I ragazzi sono stanchi ma motivati. ... Leggi su alfredopedulla

