Positivi bimbo e animatore: paura nel centro estivo (Di lunedì 27 luglio 2020) Un bambino e un animatore del centro estivo Positivi al coronavirus nel nuovo focolaio individuato al Mugello, in Toscana. I casi confermati per ora sono 7 ma l'assessore al diritto alla Salute, Stefania Saccardi, rassicura: “I casi risultati Positivi sono legati per la maggior parte a eventi privati e non ai luoghi della movida, bisogna continuare a tenere comportamenti responsabili e osservare le cautele previste dall'emergenza sanitaria”. Leggi su iltempo

caramari12 : RT @meteorologo777: 18 lavoratori della SDA di Padova sono risultati positivi al tampone. Si sta cercando di ricostruire la catena dei cont… - fabryxfg : RT @meteorologo777: 18 lavoratori della SDA di Padova sono risultati positivi al tampone. Si sta cercando di ricostruire la catena dei cont… - rosyros1962 : RT @meteorologo777: 18 lavoratori della SDA di Padova sono risultati positivi al tampone. Si sta cercando di ricostruire la catena dei cont… - bicidiario : RT @meteorologo777: 18 lavoratori della SDA di Padova sono risultati positivi al tampone. Si sta cercando di ricostruire la catena dei cont… - PatriziaAlessa2 : RT @meteorologo777: 18 lavoratori della SDA di Padova sono risultati positivi al tampone. Si sta cercando di ricostruire la catena dei cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi bimbo Coronavirus, focolaio nel centro estivo al Mugello: positivi bimbo e animatore Il Tempo L'ex marito Naya Rivera: "Non ci sono parole per esprimere il vuoto nei nostri cuori"

E' ancora forte il dolore per la tragica scomparsa di Naya Rivera, l'attrice di "Glee" annegata nel lago Piru, nel sud della California, dopo aver salvato il figlio dalle correnti. L'ex marito Ryan Do ...

Paura per una famiglia di Poggiardo Tra i contagiati un bimbo di tre anni

Lo stillicidio del Covid. Ancora tre casi di contagio nel Salento che si aggiungono ai 3 dell'altro ieri, ai sette di venerdì, ai tre di giovedì. In quattro giorni 16 casi, numeri che preoccupano e fa ...

E' ancora forte il dolore per la tragica scomparsa di Naya Rivera, l'attrice di "Glee" annegata nel lago Piru, nel sud della California, dopo aver salvato il figlio dalle correnti. L'ex marito Ryan Do ...Lo stillicidio del Covid. Ancora tre casi di contagio nel Salento che si aggiungono ai 3 dell'altro ieri, ai sette di venerdì, ai tre di giovedì. In quattro giorni 16 casi, numeri che preoccupano e fa ...