Roma, terribile incidente sulla Tiburtina tra auto e compattatore rifiuti: morto 58enne (Di giovedì 23 luglio 2020) terribile incidente nella notte tra il 22 e il 23 luglio su via Tiburtina verso le ore 2:30, tra una Lancia Ypsilon e un compattatore dei rifiuti Iveco 56. Nello scontro il conducente dell’auto, un uomo di 58 anni, è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto in via Tiburtina all’altezza del civico 1331, nella zona compresa tra Settecamini e il Grande Raccordo Anulare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo, e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Casilino, che hanno effettuato i rilievi. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’automobilista abbia per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

