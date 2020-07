La bomba del Sun: “Super Leeds con Ibrahimovic e Cavani, l’11 per la prossima stagione”. Anche se… [FOTO] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo ben 16 anni, il Leeds è riuscito a tornare in Premier League. E’ grazie alle scelte sapienti di Radrizzani, tra cui ‘El Loco’ Bielsa, se gli Whites hanno fatto ritorno nella categoria in cui, prima di tutti questi anni nefasti, facevano la voce grossa in campionato e non solo. C’è da scommettere ovviamente che, a questo punto, si vogliano fare le cose in grande per il primo anno in massima serie dal 2004 ad oggi. A tal proposito a lanciare la bomba è, dall’Inghilterra, il Sun. Sul mercato il club interverrà per convincere Ibrahimovic e Cavani a trasferirsi, riformando una coppia d’attacco già vista a Parigi. Su questa notizia, però, occorre fare alcune precisazioni. La prima è legata al rapporto tra i due, che sembrerebbe ... Leggi su calcioweb.eu

