Incidente in moto in Estonia, l'imprenditore di Olbia Uccula in gravi condizioni (Di lunedì 20 luglio 2020) , Visited 231 times, 235 visits today, Notizie Simili: Omicidio di Roberto Vinci, i carabinieri arrestano un 23enne Gallura ignorata nel nuovo piano anti coronavirus… Coronavirus, aumentano i posti ... Leggi su galluraoggi

paranoid_sun : @cucchiaia Poco tempo fa una ragazza che era in classe con me alle superiori, la quale è riuscita a sistemare la su… - ilNotiziarioInd : Turate, incidente tra moto e auto, scende l'elicottero, gravissimo un 46enne - - ValserianaNews : Incidente fra un'auto ed una moto in via Primo Maggio ad Albino, ferito un 58enne. - TelestenseTg : Incidente moto-bici: anziano all'ospedale di Cona - caprino_m : RT @Paoblog: @caprino_m ai miei tempi i passeggeri, in moto, avevano gli appigli sotto al sedile, ora serve un accessorio sul serbatoio per… -