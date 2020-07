E’ morto Haruma Miura: la star giapponese aveva 30 anni (Di sabato 18 luglio 2020) E’ morto Haruma Miura: la star giapponese aveva 30 anni. Era uno degli attori emergenti in Asia. Si ipotizza il suicidio L’attore giapponese Haruma Miura è stato trovato morto nella sua casa di Tokyo nella mattinata di sabato 18 luglio. Secondo il Japan Times, dopo averlo rinvenuto privo di sensi, i soccorritori lo hanno trasportato … L'articolo E’ morto Haruma Miura: la star giapponese aveva 30 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

reilasuzuki : raga ma in che senso è morto haruma miura? - FlyingpawF : Ditemi che non è vero che Haruma Miura è stato trovato morto vi prego... - AkibaGamers : Haruma Miura, che ha dato il volto a Eren Jaeger nei due live action di Shingeki no Kyojin, è stato ritrovato morto… - nctsheep : IN CHE SENSO È MORTO HARUMA MIURA - tyIogy : in che senso è morto Miura Haruma .. no rega per favore -

