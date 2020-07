Yves Rausch, fuga finita per il “Rambo della Foresta Nera” (Di venerdì 17 luglio 2020) fuga finita per il “Rambo della Foresta Nera”, arrestato Yves Rausch: l’uomo ha terrorizzato la Germania per cinque giorni, chi è. La polizia tedesca ha arrestato un sospetto assassino noto come “Rambo” dopo una caccia all’uomo di cinque giorni nella Foresta Nera. Yves Rausch, 31 anni, era fuggito nella Foresta vicino a Oppenau, nella Germania … L'articolo Yves Rausch, fuga finita per il “Rambo della Foresta Nera” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

LiberoFreedom : RT @PButtafuoco: Lo chiamano Rambo ma Yves Rausch, non è un film, piuttosto è un libro diventato vita vera quando domenica scorsa, a Oppena… - comedian72 : RT @PButtafuoco: Lo chiamano Rambo ma Yves Rausch, non è un film, piuttosto è un libro diventato vita vera quando domenica scorsa, a Oppena… - Ranieri07170754 : RT @PButtafuoco: Lo chiamano Rambo ma Yves Rausch, non è un film, piuttosto è un libro diventato vita vera quando domenica scorsa, a Oppena… - Basarab_ : RT @PButtafuoco: Lo chiamano Rambo ma Yves Rausch, non è un film, piuttosto è un libro diventato vita vera quando domenica scorsa, a Oppena… - PButtafuoco : Lo chiamano Rambo ma Yves Rausch, non è un film, piuttosto è un libro diventato vita vera quando domenica scorsa, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Yves Rausch Caccia a Yves Rausch: 200 poliziotti cercano il Rambo tedesco Gazzetta di Parma Germania, arrestato il "Rambo della Foresta Nera" dopo cinque giorni di ricerche della polizia

L'uomo, Yves Rausch, aveva lanciato una sorta di "manifesto", pubblicato dalla Bild che lo aveva definito "delirante", nel quale affermava di voler "proteggere la natura".

Catturato il "Rambo della Foresta nera": "Volevo difendere la natura"

E' stato arrestato dopo una caccia all'uomo durata cinque giorni il "Rambo della Foresta nera". Lo fa sapere la Bbc. Il 31enne Yves Rausch domenica ha minacciato con la sua pistola e disarmato quattro ...

L'uomo, Yves Rausch, aveva lanciato una sorta di "manifesto", pubblicato dalla Bild che lo aveva definito "delirante", nel quale affermava di voler "proteggere la natura".E' stato arrestato dopo una caccia all'uomo durata cinque giorni il "Rambo della Foresta nera". Lo fa sapere la Bbc. Il 31enne Yves Rausch domenica ha minacciato con la sua pistola e disarmato quattro ...