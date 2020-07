Lombardia, il Movimento 5 stelle protesta in consiglio regionale mostrando camici bianchi: “Fontana chiarisca, infangato un simbolo” (Di martedì 14 luglio 2020) camici bianchi, indossati o semplicemente mostrati, per chiedere “chiarimenti a Fontana”. È la protesta del Movimento 5 stelle della Regione Lombardia, che oggi si è presentato in consiglio regionale con l’indumento “simbolo dei medici” per richiamare l’attenzione sull’inchiesta sulla fornitura di dispositivi di protezione per oltre mezzo milione di euro da parte di Dama Spa, l’azienda di cui è titolare Andrea Dini, il cognato del governatore Attilio Fontana. “Portiamo in aula con orgoglio i camici simbolo del sacrificio – ha dichiarato Massimo De Rosa, capogruppo del M5s Lombardia – del coraggio e della generosità di migliaia ... Leggi su ilfattoquotidiano

