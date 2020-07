La protesta delle prostitute ad Amburgo per la riapertura delle case chiuse: «Le camere dei bordelli non sono assembramenti» (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (14 luglio)Con la riapertura in Germania di bar e ristoranti, anche le prostitute e gli operatori delle case chiuse chiedono di poter tornare al lavoro. Ad Amburgo l’industria del sesso è scesa in strada per protestare contro la crisi che ha toccato il loro settore e sul lungo stop causa Coronavirus ancora in vigore che non ha permesso la riapertura delle case chiuse. Sabato sera 400 prostitute hanno manifestato nella Herbertstrasse, una delle vie a luci rosse più famose della città tedesca. In Germania, dove la prostituzione è legale, le ... Leggi su open.online

Ad #Amburgo le prostitute sono scese in piazza per chiedere la riapertura delle case chiuse.

