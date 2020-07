Inter, presidente Zhang: sveglia all’alba per seguire la partita (FOTO) (Di martedì 14 luglio 2020) Il presidente dell’Inter Steven Zhang non vuole perdersi neanche una partita della sua squadra, anche a costo di svegliarsi all’alba. Lo testimonia la storia pubblicata su Instagram dal presidente nerazzurro, che mostra il portatile con l’immagine conclusiva di riepilogo del match contro il Torino e l’orario: le 6:29 del mattino. Zhang non ha potuto essere presente allo stadio, ma ha voluto seguire l’Inter anche a distanza. sveglia all’alba che non è stata vana, vista la vittoria nerazzurra per 3-1 e dunque, come ha scritto lo stesso presidente, “Ne è valsa la pena“. Leggi su sportface

"A Rimini c'era un presidente molto ambizioso (Bellavista ... dando inizio ad una bella avventura culminata con la chiamata dell'Inter: dove è stato ribattezzato 'muro', nomignolo che stona con quegli ...

