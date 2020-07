Ragazzi morti a Terni, in centinaia ai funerali applaudono i feretri. Il parroco: “Loro innocenza reclama giustizia, cessi questa strage silenziosa” (Di lunedì 13 luglio 2020) Gli applausi e poi un lancio di palloncini bianchi verso il cielo. Si sono celebrati oggi, davanti a centinaia di persone, i funerali di Flavio e Gianluca, i due Ragazzi di 15 e 16 anni trovati morti a Terni la scorsa settimana. I partecipanti alle esequie, celebrate congiuntamente, hanno rispettato le misure anti Covid, tanto che in molti non sono riusciti ad accedere alla chiesa, assistendo sul sagrato. “Perché non avete gridato? Perché avete dubitato che forse papà e mamma avrebbero lasciato inascoltato il vostro grido? Certamente no, la vita vi avrebbero dato. Ma forse il vostro destino era un altro”, ha detto don Alessandro, parroco della Cattedrale, durante l’omelia, aggiungendo che i due amici forse sono stati “scelti per essere di ... Leggi su ilfattoquotidiano

