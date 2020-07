“Sbagliato dare stesso stipendio a Milano e R.Calabria”. Bufera sulle parole di Sala (Di sabato 11 luglio 2020) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso di una diretta Facebook sulla pagina di InOltre-Alternativa progressista, ha rilasciato delle discutibili dichiarazioni sui diversi stipendi tra chi lavora al nord e chi lavora al sud, innescando una serie di polemiche: “E’ chiaro che se un dipendente pubblico, a parità di ruolo, guadagna gli stessi soldi a Milano e a Reggio Calabria, è intrinsecamente sbagliato, perché il costo della vita in quelle due realtà è diverso”. Non si è fatta attender la risposta del ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, il quale ha nettamente bocciato la proposta di Sala sui Salari differenziati nella Pubblica amministrazione tra Nord e Sud: “Non voglio polemizzare con lui, ma il problema non è ... Leggi su sportface

